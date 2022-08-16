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Макрон підтримує відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав якнайшвидшу відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Він обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським умови такої місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Макрон підкреслив свою стурбованість загрозою, яку представляють присутність і дії російських військ, і закликав до відведення цих сил.

Лідери України та Франції

Нагадавши, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо з цим погодяться українська та російська сторони.

При цьому Росія погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.

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