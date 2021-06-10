Макрон планирует встретиться с Эрдоганом до саммита НАТО

Макрон отметил, что и Франция, и Турция, являются членами НАТО. Поэтому лидеры должны встретиться для того, чтоб урегулировать спорные вопросы между обеими странами.

Встреча должна состоятся в Брюсселе перед саммитом, который начнется в понедельник днем.

Франция и Турция заняли антагонистические позиции по ряду вопросов в рамках Атлантического альянса, которые проявились, в частности, в восточном Средиземноморье. Тогда Париж поддерживал Афины перед лицом газовых амбиций Анкары и произошел инцидент между турецкими и французскими кораблями в июне 2020 года.

Отношения между странами также ухудшились из-за разногласий по Сирии, Ливии, из-за конфликта между Азербайджаном и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в октябре президент Турции поставил под сомнение "психическое здоровье" своего французского коллеги. Он обвинил Макрона в ведении "кампании ненависти" против ислама.