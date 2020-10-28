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В Турции устроили протесты из-за слов Макрона об исламе

Среда 28 октября 2020 13:11
В Турции устроили протесты из-за слов Макрона об исламе
Фото: протесты в Турции (twitter.com AJEnglish)
Автор: Андрей Козловский

В Турции устроили протесты против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об исламе. Они прошли в Болу, Самсуне, в Кайсере, Нигде, Кырыккале, а также в Бурдуре.

Об этом сообщает Haberler.

Как сообщается, протестующие считают, что Макрон "использует заявления ксенофобского и расистского содержания для прикрытия своего политического кризиса". Они также выражали несогласие с политикой французского лидера, которая, по их мнению, содержит признаки притеснений по религиозному признаку.

Отметим, недавно Макрон предложил построить во Франции "просвещенный ислам" после жестокого убийства французского учителя религиозным фанатиком.

После этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама. В ответ Франция объявила об отзыве своего посла из Турции.

Кроме того, Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары.

Также РБК-Украина писало, что Макрон обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

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Новости Украины В мире Эммануэль Макрон

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