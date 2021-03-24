Макрон потребовал от России вывести свои военные силы из Ливии
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к выводу из Ливии российских и турецких сил. По его словам, ответственность европейцев в том, чтобы все, кто дестабилизирует Ливию, прекратили это.
Об этом сообщает France24.
Он подчеркнул, что рассчитывает на твердость в этом вопросе своих союзников по ЕС.
"Турецкие и российские силы, а также иностранные боевики, завезенные теми или иными странами, должны уйти как можно скорее, поскольку только ливийские вооруженные силы обладают законным правом обеспечивать безопасность Ливии", - сказал президент Франции.
Напомним, в конце апреля 2020 года армия Хафтара заявила о прекращении боевых действий в Ливии.
Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года вела наступление на Триполи.
Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".