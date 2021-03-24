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Макрон потребовал от России вывести свои военные силы из Ливии

Новина українською → Ливия, Среда 24 марта 2021 01:18
Макрон потребовал от России вывести свои военные силы из Ливии Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к выводу из Ливии российских и турецких сил. По его словам, ответственность европейцев в том, чтобы все, кто дестабилизирует Ливию, прекратили это.

Об этом сообщает France24.

Он подчеркнул, что рассчитывает на твердость в этом вопросе своих союзников по ЕС.

"Турецкие и российские силы, а также иностранные боевики, завезенные теми или иными странами, должны уйти как можно скорее, поскольку только ливийские вооруженные силы обладают законным правом обеспечивать безопасность Ливии", - сказал президент Франции.

Напомним, в конце апреля 2020 года армия Хафтара заявила о прекращении боевых действий в Ливии.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года вела наступление на Триполи.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".

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