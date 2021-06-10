Макрон планує зустрітися з Ердоганом до саміту НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом незадовго до проведення саміту НАТО. Про це повідомив французький президент.
Про це повідомляє Le Figaro.
Макрон зазначив, що і Франція, і Туреччина, є членами НАТО. Тому лідери повинні зустрітися для того, щоб врегулювати спірні питання між обома країнами.
Зустріч повинна відбутися в Брюсселі перед самітом, який почнеться в понеділок вдень.
Франція і Туреччина зайняли антагоністичні позиції по ряду питань в рамках Атлантичного альянсу, які проявилися, зокрема, в східному Середземномор'ї. Тоді Париж підтримував Афіни перед обличчям газових амбіцій Анкари і стався інцидент між турецькими і французькими кораблями в червні 2020 року.
Відносини між країнами також погіршилися через розбіжності щодо Сирії, Лівії, через конфлікт між Азербайджаном і Азербайджаном в Нагірному Карабасі.
Крім того, в жовтні президент Туреччини поставив під сумнів "психічне здоров'я" свого французького колеги. Він звинуватив Макрона у веденні "кампанії ненависті" проти ісламу.
Нагадаємо, Макрон зажадав від Росії вивести свої військові сили з Лівії. Він каже, що турецькі і російські сили повинні піти з цієї країни якомога швидше.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині почалися протести через слова Макрона про іслам.