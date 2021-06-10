Макрон планує зустрітися з Ердоганом до саміту НАТО

Макрон зазначив, що і Франція, і Туреччина, є членами НАТО. Тому лідери повинні зустрітися для того, щоб врегулювати спірні питання між обома країнами.

Зустріч повинна відбутися в Брюсселі перед самітом, який почнеться в понеділок вдень.

Франція і Туреччина зайняли антагоністичні позиції по ряду питань в рамках Атлантичного альянсу, які проявилися, зокрема, в східному Середземномор'ї. Тоді Париж підтримував Афіни перед обличчям газових амбіцій Анкари і стався інцидент між турецькими і французькими кораблями в червні 2020 року.

Відносини між країнами також погіршилися через розбіжності щодо Сирії, Лівії, через конфлікт між Азербайджаном і Азербайджаном в Нагірному Карабасі.

Крім того, в жовтні президент Туреччини поставив під сумнів "психічне здоров'я" свого французького колеги. Він звинуватив Макрона у веденні "кампанії ненависті" проти ісламу.