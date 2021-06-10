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Макрон планирует встретиться с Эрдоганом до саммита НАТО

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Франция, Четверг 10 июня 2021 23:16
Макрон планирует встретиться с Эрдоганом до саммита НАТО Фото:Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом незадолго до проведения саммита НАТО. Об этом сообщил французский президент.

Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон отметил, что и Франция, и Турция, являются членами НАТО. Поэтому лидеры должны встретиться для того, чтоб урегулировать спорные вопросы между обеими странами.

"Мы не можем принять решение о проведении односторонних операций, которые противоречат интересам созданных нами коалиций", - говорит Макрон.

Встреча должна состоятся в Брюсселе перед саммитом, который начнется в понедельник днем.

Франция и Турция заняли антагонистические позиции по ряду вопросов в рамках Атлантического альянса, которые проявились, в частности, в восточном Средиземноморье. Тогда Париж поддерживал Афины перед лицом газовых амбиций Анкары и произошел инцидент между турецкими и французскими кораблями в июне 2020 года.

Отношения между странами также ухудшились из-за разногласий по Сирии, Ливии, из-за конфликта между Азербайджаном и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в октябре президент Турции поставил под сомнение "психическое здоровье" своего французского коллеги. Он обвинил Макрона в ведении "кампании ненависти" против ислама.

Напомним, Макрон потребовал от России вывести свои военные силы из Ливии. Он говорит, что турецкие и российские силы должны уйти из этой страны как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что в Турции начались протесты из-за слов Макрона об Исламе.

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