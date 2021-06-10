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Макрон планує зустрітися з Ердоганом до саміту НАТО

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Франція, Четвер 10 червня 2021 23:16
Макрон планує зустрітися з Ердоганом до саміту НАТО Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франції Еммануель Макрон планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом незадовго до проведення саміту НАТО. Про це повідомив французький президент.

Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон зазначив, що і Франція, і Туреччина, є членами НАТО. Тому лідери повинні зустрітися для того, щоб врегулювати спірні питання між обома країнами.

"Ми не можемо прийняти рішення про проведення односторонніх операцій, які суперечать інтересам створених нами коаліцій", - говорить Макрон.

Зустріч повинна відбутися в Брюсселі перед самітом, який почнеться в понеділок вдень.

Франція і Туреччина зайняли антагоністичні позиції по ряду питань в рамках Атлантичного альянсу, які проявилися, зокрема, в східному Середземномор'ї. Тоді Париж підтримував Афіни перед обличчям газових амбіцій Анкари і стався інцидент між турецькими і французькими кораблями в червні 2020 року.

Відносини між країнами також погіршилися через розбіжності щодо Сирії, Лівії, через конфлікт між Азербайджаном і Азербайджаном в Нагірному Карабасі.

Крім того, в жовтні президент Туреччини поставив під сумнів "психічне здоров'я" свого французького колеги. Він звинуватив Макрона у веденні "кампанії ненависті" проти ісламу.

Нагадаємо, Макрон зажадав від Росії вивести свої військові сили з Лівії. Він каже, що турецькі і російські сили повинні піти з цієї країни якомога швидше.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині почалися протести через слова Макрона про іслам.

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