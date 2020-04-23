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Макрон планирует отменить карантин сразу во всех регионах Франции

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 17:56
Макрон планирует отменить карантин сразу во всех регионах Франции
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

План выхода из карантина обнародуют в конце апреля

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует, что карантинные ограничения будут отменены сразу во всех регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

По словам представителя Елисейского дворца, Макрон рассчитывает, что процесс отмены карантина не будет проводиться отдельно в каждом регионе Франции. При этом план выхода страны из карантина Елисейский дворец может обнародовать 28 или 29 апреля.

Кроме того, мэр Тулузы Жан-Люк Муден добавил, что точные правила снятия карантина будут объявлены уже в ближайшие дни.

"Мы договорились в ходе совещания, что центральные власти представят нам только саму санитарную доктрину, которую можно будет адаптировать к местным условиям, и не пытаясь реализовать везде одну и ту же схему", - добавил он.

Напомним, ранее французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Париж готовится частично ослабить карантин во Франции. Ослабление карантинных ограничений начнется уже с 11 мая. Планируется, что предприятиям торговли, кроме баров и ресторанов, позволят работать.

Как писало РБК-Украина, в середине апреля французское правительство продлило ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

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