ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон планує скасувати карантин відразу в усіх регіонах Франції

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 17:56
Макрон планує скасувати карантин відразу в усіх регіонах Франції
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

План виходу з карантину оприлюднять наприкінці квітня

Президент Франції Еммануель Макрон планує, що карантинні обмеження будуть скасовані відразу в усіх регіонах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV.

За словами представника Єлисейського палацу, Макрон розраховує, процес скасування карантину не буде проводитися окремо в кожному регіоні Франції. При цьому план виходу країни з карантину Єлисейський палац може оприлюднити 28 або 29 квітня.

Крім того, мер Тулузи Жан-Люк Муден додав, що точні правила зняття карантину будуть оголошені вже найближчими днями.

"Ми домовилися в ході наради, що центральна влада представить нам тільки саму санітарну доктрину, яку можна буде адаптувати до місцевих умов, і не намагаючись реалізувати всюди одну і ту ж схему", - додав він.

Нагадаємо, раніше французький міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер заявив, що Париж готується частково послабити карантин у Франції. Послаблення карантинних обмежень почнеться вже з 11 травня. Планується, що підприємствам торгівлі, крім барів та ресторанів, дозволять працювати.

Як писало РБК-Україна, у середині квітня французький уряд продовжив обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

Хорватія починає поступовий вихід з карантину з 27 квітня У нас є чіткий план виходу з карантину, - Зеленський
Новини України ФранціякарантинКоронавірус
News
On Top