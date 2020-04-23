Франция готовится ослабить карантин 11 мая

Фото: Брюно Ле Мэр (flickr.com fondapol)

В стране планируется разрешить работу предприятиям торговли

Франция частично ослабит карантин в стране с 11 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра изданию franceinfo.

По его словам, с 11 мая в стране планируется разрешить работу предприятиям торговли, за исключением баров и ресторанов.

"Мы выходим из фазы кризиса, мы собираемся перейти ко второму переходному этапу, на котором деятельность предприятий возобновится. Мы хотим, чтобы все предприятия могли возобновить свою деятельность 11 мая", - сказал Ле Мэр.

При этом он исключил возможность возобновления работы баров и ресторанов, поскольку они подлежат "особому обращению".

"Для этой сферы нет ничего хуже, чем открыться в спешке. Это будет худший метод в этом вопросе", - добавил французский министр.

Напомним, ученые французского Института Пастера заявили, что во Франции коронавирусом заболели менее 6% населения страны, что является недостаточным количеством для предотвращения второй волны эпидемии в случае снятия карантина.

В середине апреля французское правительство продлило ограничительные меры в связи с коронавирусом до 11 мая

На данный момент во Франции зафиксировано почти 160 тыс. случаев заражения COVID-19 и 21,3 тыс. смертей от инфекции. За прошлые сутки зарегистрировали 1827 новых случаев инфицирования и 544 новых случая смерти. Еще более 40 тыс. человек выздоровели.