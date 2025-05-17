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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по автобусу у Сумській області зросла

Білопілля, Субота 17 травня 2025 11:45
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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по автобусу у Сумській області зросла Фото: кількість постраждалих у Сумській області зросла до 7 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по автобусу поблизу Білопілля Сумської області зросла. Поранення отримали семеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки ворога загинули дев'ять осіб. Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що семеро осіб постраждали. Вони перебувають у лікарні, у поранених опіки, переломи та контузії. Як зазначив глава держави, росіяни вбили сімʼю у Сумській області - батько, мати та донька загинули від удару

У Сумській області з 17 по 19 травня оголосили траур за загиблими внаслідок цинічної атаки російських окупантів.

Удар по автобусу

Зранку 17 травня поблизу Білопілля Сумської області російський дрон атакував автобус - девʼять людей загинули.

Очільник Білопільської громади повідомив, що люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля. За його словами, особи деяких загиблих ще встановлюють, більшість жертв - жінки похилого віку.

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