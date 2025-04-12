Макрон підтримав визнання Палестинської держави, але є нюанс

Він зазначив, що позиція Франції чітка: "Так, миру. Так - безпеці Ізраїлю. Так - палестинській державі без ХАМАСу".

На його думку, це вимагає звільнення всіх заручників, тривалого припинення вогню, негайного відновлення гуманітарної допомоги і пошуку політичного рішення на засаді принципу двох держав".

"Єдиний можливий шлях вирішення конфлікту - політичний. Я підтримую законне право палестинців на державу і мир, так само як і право ізраїльтян жити в мирі та безпеці, визнане їхніми сусідами", - додав Макрон.

Президент Франції також зазначив, що майбутня конференція з вирішення проблеми двох держав, яка відбудеться в червні 2025 року, має стати переломним моментом.

"Щоб досягти успіху, ми не повинні послаблювати наші зусилля. Не піддаваймося на легкі шляхи і провокації. Не дозволяймо поширюватися дезінформації та маніпуляціям", - підсумував французький президент.