Макрон поддержал признание Палестинского государства, но есть нюанс

Он отметил, что позиция Франции четкая: "Да, миру. Да - безопасности Израиля. Да - палестинскому государству без ХАМАСа".

По его мнению, это требует освобождения всех заложников, длительного прекращения огня, немедленного возобновления гуманитарной помощи и поиска политического решения на основе принципа двух государств".

"Единственный возможный путь решения конфликта - политический. Я поддерживаю законное право палестинцев на государство и мир, так же как и право израильтян жить в мире и безопасности, признанное их соседями", - добавил Макрон.

Президент Франции также отметил, что предстоящая конференция по решению проблемы двух государств, которая состоится в июне 2025 года, должна стать переломным моментом.

"Чтобы достичь успеха, мы не должны ослаблять наши усилия. Не поддавайтесь на легкие пути и провокации. Не позволяем распространяться дезинформации и манипуляциям", - подытожил французский президент.