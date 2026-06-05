Макрон оцінив лист Зеленського до Путіна щодо переговорів

Чому Макрон підтримує прямі переговори

Коментуючи мирні ініціативи України, Макрон наголосив, що вважає звернення українського президента правильним кроком для врегулювання конфлікту.

За його словами, саме безпосередній діалог між сторонами здатний принести результат.

"Я вважаю, що це хороша ініціатива і добре, що дискусії можуть відновитися. Я буду з вами відвертим. Я вважаю, що саме Україна та Росія сьогодні можуть побудувати як припинення вогню, так і мирний план", - наголосив Емманюель Макрон.

Водночас він додав, що європейські країни мають обов'язково долучитися до майбутнього процесу врегулювання, оскільки це безпосередньо впливає на безпеку всього регіону.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Європейці є найбільшими донорами військових зусиль України, і тому вони повинні в певний момент опинитися за столом переговорів щодо мирного плану", - зазначив президент Франції.