Макрон перешел на украинский в Twitter

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макрона в Twitter, написанные на украинском языке.

"Ще не вмерла України. Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной", - написал он.

Макрон признал, что Украина является частью европейской семьи. Он, а также лидеры Германии, Италии и Румынии, поддерживают предоставлении нашей стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Он отмечает, что 27 государств-членов ЕС должны принять важные исторические решения, для воплощения своих обещаний.

"Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", - добавил президент Франции.