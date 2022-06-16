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Макрон перешел на украинский в Twitter

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Украина, Четверг 16 июня 2022 23:03
Макрон перешел на украинский в Twitter Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макрона в Twitter, написанные на украинском языке.

"Ще не вмерла України. Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной", - написал он.

Макрон признал, что Украина является частью европейской семьи. Он, а также лидеры Германии, Италии и Румынии, поддерживают предоставлении нашей стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Он отмечает, что 27 государств-членов ЕС должны принять важные исторические решения, для воплощения своих обещаний.

"Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", - добавил президент Франции.

Напомним, во время визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных САУ "Цезарь".

Кроме этого, Зеленский заявил, что призывы французского президента не унижать Россию - уже пройденный вопрос.

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Франция Украина Эммануэль Макрон
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