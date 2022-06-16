Макрон перешел на украинский в Twitter
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макрона в Twitter, написанные на украинском языке.
"Ще не вмерла України. Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной", - написал он.
Макрон признал, что Украина является частью европейской семьи. Он, а также лидеры Германии, Италии и Румынии, поддерживают предоставлении нашей стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Он отмечает, что 27 государств-членов ЕС должны принять важные исторические решения, для воплощения своих обещаний.
"Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", - добавил президент Франции.
Напомним, во время визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных САУ "Цезарь".
Кроме этого, Зеленский заявил, что призывы французского президента не унижать Россию - уже пройденный вопрос.