ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон перейшов на українську у Twitter

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 червня 2022 23:03
Макрон перейшов на українську у Twitter Фото: президент Франції Еммануель Макрон (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Макрона у Twitter, написані українською мовою.

"Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною", - написав він.

Макрон визнав, що Україна є частиною європейської родини. Він, а також лідери Німеччини, Італії та Румунії, підтримують наданні нашій країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Він зазначає, що 27 держав-членів ЄС мають прийняти важливі історичні рішення, для втілення своїх обіцянок.

"Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", - додав президент Франції.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових САУ "Цезар".

Окрім цього, Зеленський заявив, що заклики французького президента не принижувати Росію - вже пройдене питання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Україна Еммануель Макрон
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена