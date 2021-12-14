Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину. Обсудили Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. В частности, они обсудили Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

Сообщается, что Путин пожаловался французскому коллеге на якобы нарушения минских соглашений со стороны Украины. По его словам, Киев якобы обостряет обстановку на линии соприкосновения при "попустительстве ряда западных стран", которые к тому же "накачивают Украину современным оружием".

Кроме того, Путин заявил о необходимости выработки юридически зафиксированных гарантий, которые исключили бы вступление Украины в НАТО.