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Зеленский в Брюсселе может провести нормандскую встречу. Но без России, - посол

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Воскресенье 12 декабря 2021 20:23
Зеленский в Брюсселе может провести нормандскую встречу. Но без России, - посол Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент Владимир Зеленский может провести в Брюсселе нормандскую встречу. Однако на ней не будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Зеркало недели".

"В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцем и президентом Эмманюэлем Макроном в формате нормандская тройка", - заявил посол.

Напомним, 15 декабря Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проведут встречу в Брюсселе.

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Владимир Зеленский Андрей Мельник Эммануэль Макрон Нормандский формат Олаф Шольц
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