Макрон перед зустріччю з Зеленським подзвонив Путіну. Обговорили Україну

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Зокрема, вони обговорили Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.
Повідомляється, що Путін поскаржився французькому колезі на нібито порушення мінських угод з боку України. За його словами, Київ нібито загострює обстановку на лінії зіткнення при "потуранні ряду західних країн", які до того ж "накачують Україну сучасною зброєю".
Крім того, Путін заявив про необхідність вироблення юридично зафіксованих гарантій, які виключили б вступ України до НАТО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Брюсселі 15 грудня.
Крім того, очікується зустріч в усіченому нормандському форматі і з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.