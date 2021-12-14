RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Макрон перед зустріччю з Зеленським подзвонив Путіну. Обговорили Україну

Автор: Юлія Бойко

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Зокрема, вони обговорили Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що Путін поскаржився французькому колезі на нібито порушення мінських угод з боку України. За його словами, Київ нібито загострює обстановку на лінії зіткнення при "потуранні ряду західних країн", які до того ж "накачують Україну сучасною зброєю".

Крім того, Путін заявив про необхідність вироблення юридично зафіксованих гарантій, які виключили б вступ України до НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Брюсселі 15 грудня.

Крім того, очікується зустріч в усіченому нормандському форматі і з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЕммануель Макрон