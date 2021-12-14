Макрон перед зустріччю з Зеленським подзвонив Путіну. Обговорили Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля .

Повідомляється, що Путін поскаржився французькому колезі на нібито порушення мінських угод з боку України. За його словами, Київ нібито загострює обстановку на лінії зіткнення при "потуранні ряду західних країн", які до того ж "накачують Україну сучасною зброєю".

Крім того, Путін заявив про необхідність вироблення юридично зафіксованих гарантій, які виключили б вступ України до НАТО.