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Макрон перед зустріччю з Зеленським подзвонив Путіну. Обговорили Україну

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Москва, Вівторок 14 грудня 2021 16:49
Макрон перед зустріччю з Зеленським подзвонив Путіну. Обговорили Україну Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Зокрема, вони обговорили Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що Путін поскаржився французькому колезі на нібито порушення мінських угод з боку України. За його словами, Київ нібито загострює обстановку на лінії зіткнення при "потуранні ряду західних країн", які до того ж "накачують Україну сучасною зброєю".

Крім того, Путін заявив про необхідність вироблення юридично зафіксованих гарантій, які виключили б вступ України до НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Брюсселі 15 грудня.

Крім того, очікується зустріч в усіченому нормандському форматі і з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Володимир Путін Еммануель Макрон
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