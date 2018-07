Макрон отрицает заявление Трампа о том, что в НАТО согласились увеличить расходы на оборону

В коммюнике Альянса указана цель 2% к 2024 году

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены НАТО согласились увеличить расходы на оборону свыше 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает The Associated Press‏.

"Есть коммюнике, которое было опубликовано вчера. Оно очень подробное. Оно подтверждает цель 2% к 2024 году. Вот и все", - сообщил Макрон.

