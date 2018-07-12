Макрон отрицает заявление Трампа о том, что в НАТО согласились увеличить расходы на оборону

Новости Политика 12.07.2018 - 15:50
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

В коммюнике Альянса указана цель 2% к 2024 году

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены НАТО согласились увеличить расходы на оборону свыше 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает The Associated Press‏.

"Есть коммюнике, которое было опубликовано вчера. Оно очень подробное. Оно подтверждает цель 2% к 2024 году. Вот и все", - сообщил Макрон.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что страны-члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону.

Ранее Трамп заявлял, что члены НАТО в конечном итоге должны повысить расходы на оборону до 4% ВВП.

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Теги:  НАТО,  Дональд Трамп,  Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС