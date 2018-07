Макрон заперечує заяву Трампа про те, що в НАТО погодилися збільшити витрати на оборону

У комюніке Альянсу вказана мета 2% до 2024 року

Президент Франції Еммануель Макрон заперечує заяву президента США Дональда Трампа про те, що країни-члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону вище 2% валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це повідомляє The Associated Press.

"Є комюніке, яке було опубліковано вчора. Воно дуже докладне. Воно підтверджує мету 2% до 2024 року. От і все", - повідомив Макрон.

BREAKING: French President Macron denies Trump claim that NATO powers agreed to increase defense spending the previous targets.