Макрон заперечує заяву Трампа про те, що в НАТО погодилися збільшити витрати на оборону

Новини Політика 12.07.2018 - 15:50
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

У комюніке Альянсу вказана мета 2% до 2024 року

Президент Франції Еммануель Макрон заперечує заяву президента США Дональда Трампа про те, що країни-члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону вище 2% валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це повідомляє The Associated Press.

"Є комюніке, яке було опубліковано вчора. Воно дуже докладне. Воно підтверджує мету 2% до 2024 року. От і все", - повідомив Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що країни-члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону.

Раніше Трамп заявляв, що члени НАТО в кінцевому підсумку повинні підвищити витрати на оборону до 4% ВВП.

Макрон заявив, що Трамп ніколи не погрожував вийти з НАТО Трамп заявив, що США можуть вийти з НАТО, "але потреби в цьому немає"
Теги:  НАТО,  Дональд Трамп,  Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС