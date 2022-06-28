Макрон отреагировал на ультиматум Кремля по войне в Украине

Он подчеркнул, что страны "Большой семерки" будут продолжать поддерживать Украину.

"Поэтому будем сохранять санкции против России столько, сколько необходимо, и с необходимой интенсивностью в течение ближайших недель и месяцев", - заявил Макрон.

Президент Франции заявил, что не питает иллюзий относительно быстрого разрешения конфликта.

"Никто не ожидает, что война закончится в ближайшие несколько недель или месяцев", - добавил он.