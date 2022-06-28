Макрон відреагував на ультиматум Кремля щодо війни в Україні

Він підкреслив, що країни "Великої сімки" будуть продовжувати підтримувати Україну.

"Тому будемо зберігати санкції проти Росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців", - заявив Макрон.

Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту.

"Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців", - додав він.