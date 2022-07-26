Макрон раскритиковал страны Африки за позицию по войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против страны-агрессора.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV , об этом лидер Франции заявил во время своего визита в Камерун.

"Именно Россия начала войну. Мы решили сделать все, чтобы остановить эту войну, не участвуя в ней. Европейцы вводят санкции против России, чтобы блокировать военные действия и изолировать ее дипломатически. Вот где вы (страны Африки - ред.) нам тоже нужны, иначе эта схема (шантаж России - ред.) будет повторяться всю жизнь", - подчеркнул Макрон.

По его словам, позиция африканцев по войне РФ против Украины является лицемерной.

Напомним, ранее президент Сенегала и председатель Африканского Союза Маки Салл призвал ЕС отменить часть санкций против России. Это якобы необходимо для того, чтобы Африка могла закупать сельхозпродукцию у страны-оккупанта.

При этом Евросоюз не вводил санкции, направленные на агропродукцию из РФ.

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