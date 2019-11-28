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Макрон согласился рассмотреть предложение Путина о ракетах

Новости » Политика     28.11.2019 - 08:42
Макрон согласился рассмотреть предложение Путина о ракетах
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Речь идет введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов рассмотреть предложение российского президента Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что Макон заявил это в письме Путину. Таким образом президент Франции готов отказаться от официальной позиции НАТО.

Макрон сказал, что предложение Кремля заслуживает "тщательного изучения" в письме. С этой целью президент предлагает двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми государствами этого вопроса.

Члены НАТО до сих пор отклоняли российское предложение. Генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно описывал мораторий как "невозможный".

Ранее сообщалось, что президент России направил странам-членам НАТО и другим странам послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. В частности, послание получили в Китае, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что Альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе.

Как писало РБК-Украина ранее, переговоры России и США ракетном договору провалились.

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