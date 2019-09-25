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В НАТО отреагировали на письмо Путина о моратории на РСМД

Новости » В мире    25.09.2019 - 20:43
В НАТО отреагировали на письмо Путина о моратории на РСМД
Иллюстративное фото (army-news. ru)

Путин предлагал поддержать мораторий на развертывание РСМД

НАТО обвинило Российскую Федерацию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на письмо президента России Владимира Путина с предложением о введении моратория на развертывание РСМД. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что Владимир Путин направил в НАТО письмо с предложением поддержать запрет на развертывание РСМД в Европе и других регионах.

"Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность. Россия уже развернула SSC-8 [классификация НАТО для ракеты 9М729] в нарушение договора о РСМД", - ответила представитель альянса Оана Лунгеску.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление было вызвано испытаниями в США первой крылатой ракеты наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале 2020-х годов США планируют развернуть новые ракетыи ранее запрещенные ДРСМД гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой.

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