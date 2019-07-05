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В НАТО не видят прорыва в переговорах с Россией по ракетному договору

Новости » Политика    05.07.2019 - 16:58
В НАТО не видят прорыва в переговорах с Россией по ракетному договору
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

РФ не продемонстрировала намерений вернуться к выполнению договора, заявил генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не видит прорыва в переговорах с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает DW.

По его словам, Москва не продемонстрировала намерений вернуться к выполнению ракетного договора.

Так, участникам заседания Совета НАТО - Россия не удалось достичь значительного прогресса в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы не увидели признаков прорыва", - заявил Столтенберг, добавив, что российская сторона не продемонстрировала, что желает вернуться к выполнению требований договора.

Напомним, 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора о ракетах средней и малой дальности. В частности, Путин подписал закон, который приостанавливает участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет. 

В феврале 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил о выходе Вашингтона из договора о РСМД. В ноте Государственного департамента к МИД России говорится, что США "не считают себя связанными обязательствами по данному документу". Также в ноте было указано, что США "могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений".

Кроме того, министры иностранных дел стран Большой семерки требуют от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности.

 

 

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