Макрон отказался назвать "красную линию" в войне России против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать "красную линию" для России в войне против Украины. По его словам, такое заявление сделает Париж стороной вооруженного конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"Сказать, что будет "красной линией" (для России - ред.) - значит сказать, как реагировать и где", - сказал Макрон.
По его словам, назвать "красные линии" означает стать союзником одной из сторон вооруженного конфликта и "вступить в войну с Россией".
"Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмём", - добавил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Макрон посетить Киев, чтобы тот лично увидел зверства российских оккупантов в захваченных украинских городах.
Отметим, Макрон отказался назвать развязанную Россией войну против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне - это "братские" народы.
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