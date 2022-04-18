Макрон відмовився назвати "червону лінію" у війні Росії проти України

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати "червону лінію" для Росії у війні проти України. За його словами, таку заяву зробить Париж стороною збройного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"Сказати, що буде "червоною лінією" (для Росії - ред.) - значить сказати, як реагувати і де", - сказав Макрон.

За його словами, назвати "червоні лінії" означає стати союзником однієї зі сторін збройного конфлікту і"вступити у війну з Росією".

"Це потрібно прораховувати, це відповідальність, яку ми на себе просто так не візьмемо", - додав він.