Зеленский пригласил Макрона в Украину: хочу, чтобы он лично увидел зверства военных РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона посетить Киев, чтобы тот лично увидел зверства российских военных. По мнению главы государства, этот визит изменит позицию французского лидера по геноциду украинской нации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CNN .

Как отмечает издание, Зеленский пригласил Макрона в Украину во время телефонного разговора, который состоялся на прошлой неделе. По словам главы государства, он хочет, чтобы французский лидер воочию увидел зверства россиян на оккупированных территориях.

"Я пригласил его (Макрона - ред.) приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", - сказал Зеленский.

По его мнению, Макрон хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Зеленский добавил, что в ходе беседы сказал своему французскому коллеге, что в Украине идет не просто война, а настоящий геноцид украинского народа.