Макрон оголосив про запуск масштабної військової програми, - Bloomberg

Французький лідер Еммануель Макрон підтвердили старт великого оборонного проєкту, який має забезпечити оновлення військово-морських сил і підтримати національну економіку.

Рішення ухвалили на тлі складної бюджетної ситуації та дискусій про пріоритети державних витрат.

Заява про запуск програми

"Рішення про запуск цієї масштабної програми було ухвалено цього тижня", - сказав Макрон у своєму виступі перед французькими військовими в Абу-Дабі.

Він наголосив, що проєкт "безпосередньо підтримає економіку та її 800 постачальників, 80% з яких - це малі та середні компанії", попри невизначеність бюджету країни.

Авіаносець нового покоління

Йдеться про авіаносець наступного покоління, відомий як PANG. Він розробляється для заміни чинного авіаносця "Шарль де Голль".

Згідно з положеннями військового законопроєкту, введення корабля в експлуатацію заплановано на 2038 рік. У реалізації програми беруть участь кілька промислових компаній, зокрема Naval Group SA.

Бюджетні ризики та суперечки

Франція стикається з невизначеністю у сфері державних фінансів, оскільки переговори щодо бюджету на 2026 рік було відкладено до січня.

Кабінет міністрів має намір представити спеціальний закон, який дасть змогу тимчасово перенести ключові витрати й податкові рішення.

На цьому тлі частина законодавців пропонувала відкласти будівництво авіаносця з огляду на вартість проєкту, раніше оцінену урядом у 10 млрд євро.