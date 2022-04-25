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Макрон официально переизбран на пост президента Франции

Фото: Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

По результатам обработки 100% голосов избирателей, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов, опережая Марин Ле Пен на 17,1%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Франции.

Макрон набрал 58,55% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовало 41,45% французов.

Напомним, что в первом туре президентских выборов Макрон опередил Ле Пен на 3 процента. При этом за Макрона призвали голосовать сразу несколько кандидатов в президенты Франции.

Отметим, что в этом году второй тур президентских выборов прошел между теми же самыми кандидатами, что и в 2017 году. Тогда Макрон набрал около 66% голосов, а Ле Пен - около 33%.

Мы также писали о том, что Марин Ле Пен заранее признала поражение в президентских выборах Франции.

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Эммануэль МакронВыборы во Франции