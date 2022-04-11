Макрон побеждает в первом туре выборов президента Франции с разрывом в три процента

По результатам обработки 97% голосов избирателей, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон побеждает в первом туре президентских выборов, опережая Марин Ле Пен на 3 процента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Франции.

Макрон набрал 27,35% голосов избирателей, тогда как за Ле Пен проголосовало 23,97% французов. Судьба президентского кресла во Франции решится во втором туре 24 апреля.

За Макрона призвали голосовать сразу несколько кандидатов в президенты Франции, в частности кандидатка Соцпартии и мэр Парижа Анн Идальго, лидер Компартии Фабьен Руссель, кандидат французских "зеленых" Янник Жадо, а также кандидатка от правых "Республиканцев" Валери Пекресс.

Второй тур пройдет между теми же самыми кандидатами, что и в 2017 году. Тогда Макрон набрал около 66% голосов, а Ле Пен - около 33%.