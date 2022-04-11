Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов

Во Франции завершился первый тур президентских выборов. Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эммануэль Макрон.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Франции.
Согласно данным министерства:
Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (resultats-elections.interieur.gouv.fr)
Второй тур французских президентских выборов состоится уже 24 апреля.
Согласно данным Института изучения общественного мнения во Франции Ifop, по состоянию на 8 апреля:
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности о каждого кандидата на пост президента в Франции.