RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон переміг в першому турі президентських виборів

Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Франції завершився перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Еммануель Макрон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Франції.

Згідно з даними міністерства:

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") вийшов на перше місце набравши 27,84% голосів;
  • тим часом Марін Ле Пен ("Національне об'єднання") набрала 23,15%;
  • на третьому місці Жан-Люк Меленшон ("Нескорена Франція"), за якого проголосували 21,95% виборців.
  • Ерік Земмур ("Reconquête")отримав 7,07% голосів;
  • Валері Пекресс ("Республіканці")- 4,78%;
  • Яннік Жадо ("Європа - Екологія - Зелені") - 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") - 3,13%;
  • інші ж кандидати на посаду президента отримали менше 3% голосів.

Фото: президент Франції Емануель Макрон (resultats-elections.interieur.gouv.fr)

Коли очікувати другого туру виборів?

Другий тур французьких президентських виборів відбудеться вже 24 квітня.

Згідно з даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop, станом на 8 квітня:

  • 52% виборців планували голосувати за Макрона;
  • 48% виборців планували голосувати за Ле Пен;

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці про кожного кандидата на посаду президента в Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель Макрон