Макрон переміг в першому турі президентських виборів

У Франції завершився перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Еммануель Макрон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Франції.
Згідно з даними міністерства:
Фото: президент Франції Емануель Макрон (resultats-elections.interieur.gouv.fr)
Другий тур французьких президентських виборів відбудеться вже 24 квітня.
Згідно з даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop, станом на 8 квітня:
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці про кожного кандидата на посаду президента в Франції.