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Макрон объяснил телефонные звонки Путину

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что нужно иметь работающий канал связи с Россией на всякий случай. При этом он получал одобрение от украинского президента Владимира Зеленского на все контакты с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Макрона на пресс-конференции в Киеве.

"Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", - сказал Макрон.

По словам французского президента, на данный момент эти переговоры не приносят какого-то конкретного результата, но возможно, момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.

"В конце концов эта дискуссия должна состояться", - отметил Макрон.

По его словам, Зеленский давал согласие на переговоры лидера Франции и России каждый раз еще с 2019 года.

"Украина должна выиграть войну, сохранив териториальную целосность и сувернитет, но потом все равно надо будет говорить с россиянами", - добавил Макрон.

Напомним, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, Макрон заявил, что Украина должна самостоятельно определять условия для мирных переговоров с Россией.

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