Макрон пояснив телефонні дзвінки Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що потрібно мати працюючий канал зв'язку з Росією про всяк випадок. При цьому він отримував схвалення від українського президента Володимира Зеленського на всі контакти з лідером РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Макрона на прес-конференції в Києві.
"Нам потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з Росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - сказав Макрон.
За словами французького президента, на даний момент ці переговори не приносять якогось конкретного результату, але можливо, момент для успіху цих переговорів може наступити в майбутньому.
"Врешті-решт ця дискусія повинна відбутися", - зазначив Макрон.
За його словами, Зеленський давав згоду на переговори лідера Франції та Росії щоразу ще з 2019 року.
"Україна повинна виграти війну, зберігши територіальну цілісність і сувернітет, але потім все одно треба буде говорити з росіянами", - додав Макрон.
Нагадаємо, Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Крім того, Макрон заявив, що Україна повинна самостійно визначати умови для мирних переговорів з Росією.