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Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за сделки по подлодкам

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Понедельник 01 ноября 2021 05:19
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за сделки по подлодкам Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности. Из-за AUKUS ВМС Франции потеряли контракт на подводные лодки на 66 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, на вопрос австралийского журналиста, считает ли президент, что Моррисон обманул его по поводу секретных переговоров о создании нового альянса, Макрон ответил: "Я не думаю, я знаю это".

При этом глава Франции уточнил, что очень уважает Австралию и ее народ.

"Но когда вы уважаете, вы должны быть заодно и вести себя в соответствии с этими ценностями", - добавил Макрон.

Напомним, Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

Как сообщало РБК-Украина, 16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Кроме того, Канберра отказалась от контракта с Парижем о постройке подводных лодок океанского типа, отдав предпочтение американским атомным субмаринам.

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