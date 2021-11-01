Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за сделки по подлодкам
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности. Из-за AUKUS ВМС Франции потеряли контракт на подводные лодки на 66 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Так, на вопрос австралийского журналиста, считает ли президент, что Моррисон обманул его по поводу секретных переговоров о создании нового альянса, Макрон ответил: "Я не думаю, я знаю это".
При этом глава Франции уточнил, что очень уважает Австралию и ее народ.
"Но когда вы уважаете, вы должны быть заодно и вести себя в соответствии с этими ценностями", - добавил Макрон.
Напомним, Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.
Как сообщало РБК-Украина, 16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Кроме того, Канберра отказалась от контракта с Парижем о постройке подводных лодок океанского типа, отдав предпочтение американским атомным субмаринам.