Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за сделки по подлодкам

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности. Из-за AUKUS ВМС Франции потеряли контракт на подводные лодки на 66 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Так, на вопрос австралийского журналиста, считает ли президент, что Моррисон обманул его по поводу секретных переговоров о создании нового альянса, Макрон ответил: "Я не думаю, я знаю это".

При этом глава Франции уточнил, что очень уважает Австралию и ее народ.

"Но когда вы уважаете, вы должны быть заодно и вести себя в соответствии с этими ценностями", - добавил Макрон.