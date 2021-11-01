Макрон звинуватив прем'єра Австралії у брехні через угоду щодо підводних човнів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обдурив його з приводу нового партнерства у сфері безпеки. Через AUKUS ВМС Франції втратили контракт на підводні човни на 66 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Так, на питання австралійського журналіста, чи вважає президент, що Моррісон обдурив його з приводу секретних переговорів про створення нового альянсу, Макрон відповів: "Я не думаю, я знаю це".

При цьому глава Франції уточнив, що дуже поважає Австралію і її народ.

"Але коли ви поважаєте, ви маєте заодно і поводитися відповідно до цих цінностей", - додав Макрон.