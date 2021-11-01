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Макрон звинуватив прем'єра Австралії у брехні через угоду щодо підводних човнів

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Понеділок 01 листопада 2021 05:19
Макрон звинуватив прем'єра Австралії у брехні через угоду щодо підводних човнів Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обдурив його з приводу нового партнерства у сфері безпеки. Через AUKUS ВМС Франції втратили контракт на підводні човни на 66 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, на питання австралійського журналіста, чи вважає президент, що Моррісон обдурив його з приводу секретних переговорів про створення нового альянсу, Макрон відповів: "Я не думаю, я знаю це".

При цьому глава Франції уточнив, що дуже поважає Австралію і її народ.

"Але коли ви поважаєте, ви маєте заодно і поводитися відповідно до цих цінностей", - додав Макрон.

Нагадаємо, Франція відкликала послів із США та Австралії після скандалу з підводними човнами.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 вересня Австралія, Великобританія і США оголосили про створення нового партнерства у сфері безпеки - AUKUS. Крім того, Канберра відмовилася від контракту з Парижем про будівництво підводних човнів океанського типу, віддавши перевагу американським атомним субмаринам.

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