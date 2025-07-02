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Макрон обговорив із Мерцем свій дзвінок Путіну

Берлін, Середа 02 липня 2025 15:58
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Макрон обговорив із Мерцем свій дзвінок Путіну Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели розмову. Вони обговорили дзвінок французького лідера російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

За його словами, однією з основних тем розмови Макрона з Путіним була іранська ядерна програма.

"Ми були проінформовані французькою стороною і згодом також отримали інформацію про результати розмови", - розповів Корнеліус.

Також представник німецького уряду додав, що не буде детально коментувати цю ініціативу.

Він додав, що Мерц не планує найближчим часом розмовляти з главою Кремля.

Дзвінок Макрона і Путіна

Нагадаємо, вчора, 1 липня, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін зідзвонилися.

Макрон розповів, що він закликав очільника Кремля припинити вогонь з Україною і почати переговори, метою яких буде стійкий і справедливий мир.

Зі свого боку очільник Кремля в розмові звинуватив Захід у тому, що нібито його політика призвела до війни РФ проти України.

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Володимир Путін Франція Російська Федерація Еммануель Макрон Фрідріх Мерц Війна в Україні
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