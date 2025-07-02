Макрон обговорив із Мерцем свій дзвінок Путіну
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели розмову. Вони обговорили дзвінок французького лідера російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.
За його словами, однією з основних тем розмови Макрона з Путіним була іранська ядерна програма.
"Ми були проінформовані французькою стороною і згодом також отримали інформацію про результати розмови", - розповів Корнеліус.
Також представник німецького уряду додав, що не буде детально коментувати цю ініціативу.
Він додав, що Мерц не планує найближчим часом розмовляти з главою Кремля.
Дзвінок Макрона і Путіна
Нагадаємо, вчора, 1 липня, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін зідзвонилися.
Макрон розповів, що він закликав очільника Кремля припинити вогонь з Україною і почати переговори, метою яких буде стійкий і справедливий мир.
Зі свого боку очільник Кремля в розмові звинуватив Захід у тому, що нібито його політика призвела до війни РФ проти України.
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