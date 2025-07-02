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Макрон обсудил с Мерцем свой звонок Путину

Берлин, Среда 02 июля 2025 15:58
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Макрон обсудил с Мерцем свой звонок Путину Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели разговор. Они обсудили звонок французского лидера российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.

По его словам, одной из основных тем разговора Макрона с Путиным была иранская ядерная программа.

"Мы были проинформированы французской стороной и впоследствии также получили информацию о результатах разговора", - рассказал Корнелиус.

Также представитель немецкого правительства добавил, что не будет подробно комментировать эту инициативу.

Он добавил, что Мерц не планирует в ближайшее время разговаривать с главой Кремля.

Звонок Макрона и Путина

Напомним, вчера, 1 июля, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин созвонились.

Макрон рассказал, что он призвал главу Кремля прекратить огонь с Украиной и начать переговоры, целью которых будет устойчивый и справедливый мир.

В свою очередь глава Кремля в разговоре обвинил Запад в том, что якобы его политика привела к войне РФ против Украины.

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Владимир Путин Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон Фридрих Мерц Война в Украине
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