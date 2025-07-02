Макрон обсудил с Мерцем свой звонок Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели разговор. Они обсудили звонок французского лидера российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

По его словам, одной из основных тем разговора Макрона с Путиным была иранская ядерная программа.

"Мы были проинформированы французской стороной и впоследствии также получили информацию о результатах разговора", - рассказал Корнелиус.

Также представитель немецкого правительства добавил, что не будет подробно комментировать эту инициативу.

Он добавил, что Мерц не планирует в ближайшее время разговаривать с главой Кремля.