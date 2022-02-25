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Макрон обещает выделить Украине 300 млн евро и военную технику

Автор: Артур Родивилов

Украина получит от Франции военную и финансовую помощь. Париж выделит 300 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Франции Эмманюэля Макрона во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам французского президента, Франция укрепит присутствие военных в Эстонии, ускорит развертывание в Румынии.

"Украине выделена беспрецедентная макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро. Франция дополнительно выделит 300 млн долларов для украинской экономики, и мы также готовы продолжить поставки военного оборудования", - сказал Макрон.

Напомним, накануне лидеры стран "Большой семерки" после виртуальной встречи осудили Путина за нападение на Украину.

Отметим, США ввели санкции против окружения Путина и российских банков.

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