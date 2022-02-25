Макрон обіцяє виділити Україні 300 млн євро і військову техніку

Україна отримає від Франції військову і фінансову допомогу. Париж виділить 300 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Франції Емманюеля Макрона під час пресконференції у Брюсселі.
"Україні виділена безпрецедентна макрофінансова допомога в розмірі 1,2 млрд євро. Франція додатково виділить 300 млн доларів для української економіки, і ми також готові продовжити постачання військового обладнання", - сказав Макрон.
Нагадаємо, напередодні лідери країн "Великої сімки" після віртуальної зустрічі засудили Путіна за напад на Україну.
Відзначимо, США ввели санкції проти оточення Путіна і російських банків.