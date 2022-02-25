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Макрон обіцяє виділити Україні 300 млн євро і військову техніку

Автор: Артур Родивилов

Україна отримає від Франції військову і фінансову допомогу. Париж виділить 300 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Франції Емманюеля Макрона під час пресконференції у Брюсселі.

За словами французького президента, Франція зміцнить присутність військових в Естонії, прискорить розгортання в Румунії.

"Україні виділена безпрецедентна макрофінансова допомога в розмірі 1,2 млрд євро. Франція додатково виділить 300 млн доларів для української економіки, і ми також готові продовжити постачання військового обладнання", - сказав Макрон.

Нагадаємо, напередодні лідери країн "Великої сімки" після віртуальної зустрічі засудили Путіна за напад на Україну.

Відзначимо, США ввели санкції проти оточення Путіна і російських банків.

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