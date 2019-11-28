Макрон о нормандском саммите: диалог с Россией в интересах мира в Европе

Президент Франкции Эммануэль Макрон настаивает, что диалог с Россией, в том числе в рамках нормандского формата, в интересах мира и безопасности в Европе. Об этом он заявил на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

По его словам, европейцы будут всегда "очень требовательными", когда заходит речь об их суверенитете. Он также выразил сомнения в том, что Европа заинтересована в отсутствии диалога с Российской Федерацией.

"Сделало ли это европейский континент безопаснее? В наших ли интересах и интересах нашей стабильности не решать проблемы замороженных конфликтов и позволить ситуации в Украине ухудшаться? Я так не думаю. Это в интересах мира и стабильности в Европе. И потому мы работаем вместе с Ангелой Меркель. Мы проведем нормандский саммит 9 декабря, чтобы поработать над имплементацией минских соглашений", - заявил Макрон.

Он также добавил, что Евросоюз должен выстроить новую систему доверия и безопасности, учитывая отношения с Россией.

Напомним, ранее в администрации Макрона заявляли, что саммит в нормандском формате позволит начать новый этап в реализации минских соглашений.

Кроме того, сам президент Франции отметил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Парижа во всех вопросах.