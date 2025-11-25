Макрон назвав Росію єдиною червоною лінією у завершенні війни в Україні
Єдина червона лінія у завершенні війни в Україні - це Росія та її вимоги. Франція та інші країни ЄС хочуть миру в Україні, а не "її капітуляції".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю RTL під час саміту ЄС - Африканський союз в Анголі.
"Останніми роками протистояння з Росією вийшло на новий рівень. Росія веде стратегічну конфронтацію з європейцями. Ми маємо показати, що ми невразливі перед силою, яка загрожує нам", - зазначив він.
Макрон підкреслив, що початковий план угоди, який складали без урахування українських інтересів, "вигідний лише для Росії" і потребує доопрацювання.
Французький президент додав, що у мирному плані не може бути обмежень на відновлення чисельності Збройних сил України та використання заморожених російських активів.
За його словами, ними може розпоряджатися лише Європа.
Крім того, Макрон наголосив, що питання територіальних поступок мають вирішувати виключно українці.
Мирний план США для України
У Сполученних Штатах Америки підготували "мирний план" для завершення війни в Україні, який складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.
Зокрема, документ передбачав скорочення чисельності Збройних сил України до 600 000, відмову від членства в НАТО із внесенням цього в Конституцію та Статут Альянсу, фактичну передачу Росії Донецької, Луганської областей та Криму, а також визнання російським окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
Раніше Bloomberg писав, що мирний план для завершення війни Росії проти України, який США представили Україні, розробили у жовтні спецпредставник США Стів Віткофф та зять президента США Трампа Джаред Кушнер разом з російським посланцем Кирилом Дмітрієвим у Маямі.
За даними видання, держсекретар США Марко Рубіо не знав про розробку мирного плану. Президент США Дональд Трамп не брав участі у процесі, але схвалив мирний план Віткоффа та Дмітрієва після ознайомлення з планом.
А видання Washington Post пише, що Трамп не був "надто залучений" у деталі мирного плану. Він отримував лише загальні інструкції щодо переговорів.