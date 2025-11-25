Макрон назвав Росію єдиною червоною лінією у завершенні війни в Україні

Єдина червона лінія у завершенні війни в Україні - це Росія та її вимоги. Франція та інші країни ЄС хочуть миру в Україні, а не "її капітуляції".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю RTL під час саміту ЄС - Африканський союз в Анголі.

"Останніми роками протистояння з Росією вийшло на новий рівень. Росія веде стратегічну конфронтацію з європейцями. Ми маємо показати, що ми невразливі перед силою, яка загрожує нам", - зазначив він.

Макрон підкреслив, що початковий план угоди, який складали без урахування українських інтересів, "вигідний лише для Росії" і потребує доопрацювання.

Французький президент додав, що у мирному плані не може бути обмежень на відновлення чисельності Збройних сил України та використання заморожених російських активів.

За його словами, ними може розпоряджатися лише Європа.

Крім того, Макрон наголосив, що питання територіальних поступок мають вирішувати виключно українці.