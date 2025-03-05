Макрон назвав РФ загрозою для Європи і відкинув "крихке перемир'я" для України

"Якщо країна може вторгнутися до свого сусіда в Європі й залишитися безкарною, ніхто не може бути впевненим у безпеці", - заявив Макрон у телевізійному зверненні до своїх співгромадян.

За його словами, "російська загроза зачіпає всю Європу", і залишатися просто глядачем у цьому "світі небезпек" було б справжнім безумством.

Також Макрон зазначив, що Росія прагне переозброїтися та нарощує витрати на оборону.

"Президент Путін порушує наші кордони, щоб усувати опонентів і маніпулювати виборами" , - підкреслив президент.

Макрон згадав і про те, як Росія порушила свої попередні обіцянки та гарантії. Тому він заявив, що відмовляється від "занадто крихкого»" перемир'я в Україні

"Шлях до миру не може проходити через відмову від підтримки України. Мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну та під диктатом Росії й не може означати капітуляцію України", - наголосив французький лідер.

Мирний план для України

Нагадаємо, західні ЗМІ раніше писали, що європейські лідери прагнуть "за кілька днів" створити мирний план для України. За даними Reuters, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емануель Макрон посилили зусилля двох європейських держав об’єднати ідеї щодо мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, але згодом містив би ширші гарантії безпеки.

Одним із варіантів, за даними анонімних джерел, є часткове одномісячне перемир’я, яке охоплюватиме атаки з повітря та моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру, але не наземні бої, і буде підтримане Францією, Британією та коаліцією інших країн, що захочуть доєднатись.