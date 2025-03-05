Макрон назвал РФ угрозой для Европы и отверг "хрупкое перемирие" для Украины

"Если страна может вторгнуться к своему соседу в Европе и остаться безнаказанной, никто не может быть уверенным в безопасности", - заявил Макрон в телевизионном обращении к своим согражданам.

По его словам, "российская угроза затрагивает всю Европу", и оставаться просто зрителем в этом "мире опасностей" было бы настоящим безумием.

Также Макрон отметил, что Россия стремится перевооружиться и наращивает расходы на оборону.

"Президент Путин нарушает наши границы, чтобы устранять оппонентов и манипулировать выборами", - подчеркнул президент.

Макрон вспомнил и о том, как Россия нарушила свои предыдущие обещания и гарантии. Поэтому он заявил, что отказывается от "слишком хрупкого" перемирия в Украине

"Путь к миру не может проходить через отказ от поддержки Украины. Мир не может быть достигнут любой ценой и под диктатом России и не может означать капитуляцию Украины", - подчеркнул французский лидер.

Мирный план для Украины

Напомним, западные СМИ ранее писали, что европейские лидеры стремятся "за несколько дней" создать мирный план для Украины. По данным Reuters, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмануэль Макрон усилили усилия двух европейских государств объединить идеи относительно мирного плана, который сначала предусматривал бы короткое перемирие, но впоследствии содержал бы более широкие гарантии безопасности.

Одним из вариантов, по данным анонимных источников, является частичное одномесячное перемирие, которое будет охватывать атаки с воздуха и моря, а также те, что направлены на энергетическую инфраструктуру, но не наземные бои, и будет поддержано Францией, Британией и коалицией других стран, которые захотят присоединиться.