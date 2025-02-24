Макрон назвав фактор, що не дозволить РФ порушити мирну угоду з Україною

Візит Макрона до США та угода про гарантії безпеки

У понеділок, 24 лютого, Еммануель Макрон прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів.

Під час переговорів з Дональдом Трампом, лідери обговорили завершення війни в Україні щоб подолати гострі розбіжності щодо цього питання, а також взяли участь у засіданні "Групи семи" (G7).

За підсумком двосторонньої зустрічі, Макрон заявив, що план щодо гарантій безпеки для України вже підготовлений Францією та Великою Британією.

Трамп заявив, що хоче оперативно розробити та укласти угоду про припинення вогню між Україною та Росією. Однак, за його словами, припинення вогню має статися раніше фінального підписання документу.

Президент Володимир Зеленський назвав дві умови, за яких Україна готова погодитися на припинення вогню: тверді гарантії безпеки та постачання зброї для ЗСУ.

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