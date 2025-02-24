Макрон назвал фактор, который не позволит РФ нарушить мирное соглашение с Украиной

Визит Макрона в США и соглашение о гарантиях безопасности

В понедельник, 24 февраля, Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты.

Во время переговоров с Дональдом Трампом, лидеры обсудили завершение войны в Украине чтобы преодолеть острые разногласия по этому вопросу, а также приняли участие в заседании "Группы семи" (G7).

По итогам двусторонней встречи, Макрон заявил, что план по гарантиям безопасности для Украины уже подготовлен Францией и Великобританией.

Трамп заявил, что хочет оперативно разработать и заключить соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией. Однако, по его словам, прекращение огня должно произойти раньше финального подписания документа.

Президент Владимир Зеленский назвал два условия, при которых Украина готова согласиться на прекращение огня: твердые гарантии безопасности и поставки оружия для ВСУ.

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